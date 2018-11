Perro recorrió más de 100 kilómetros para morder a su dueño tras abandonarlo en la calle

Síguenos en Facebook

Aunque no lo creas, esta historia se ha vuelto viral en Internet. Antonio Gómez es un hombre que vive en Lucena, España y en sus vacaciones, tuvo que abandonar a su perro, ya que no podía llevarlo con consigo. La mascota de raza golden retriver no se quedó con las patas cruzadas, es por ello que fue en busca de su amo para darle su merecido.

“Estoy harto del perro, que no puedo ir a ningún sitio sin tener que cargar con él”, es lo que comentó el hombre a sus amigos, quienes lo manifestaron a los medios de prensa.

Cabe mencionar que Antonio Gómez, durante sus vacaciones en la playa, calló en un profundo cargo de conciencia, ya que pensó que abandonar a su fiel mascota no fue buena idea, pero al mirar por la ventana, se percató que su perro se encontraba afuera.

La mascota recorrió más de 100 kilómetros para reencontrarse con su amor, pero no para darle amor y explicaciones, sino para morderlo tras dejarlo abandonado a su suerte.

Los testigos han declarado que la mascota se abalanzó sobre el hombre y lo mordió en el brazo. Esta historia fue viralizada por los testigos en sus cuentas de Reddit y luego compartidas en Facebook y Twitter.