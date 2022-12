TikTok ha hecho viral el emocionante video de una muchacha de España quien no pudo contener las lágrimas cuando, durante la Navidad, le obsequiaron un par de zapatillas de Bad Bunny, su artista favorito, al cual confesó seguir desde hace años.

Lusy (@lusssyyyy) nos cuenta que es una fan acérrima del popular “Conejo Malo” y que cuando se enteró que el puertorriqueño lanzó su línea de zapatillas quiso hacerse con uno de estos modelos, pero que por razones específicas no pudo comprarlo.

Ella lo relata así: “sigo a Bad Bunny desde hace años, me ha dado las mejores fiestas y me ha ayudado en los peores momentos con su música. Significa tanto para mí que decidí tatuármelo y llevarlo siempre en mi piel”, inicia así su relato.

Mira aquí el video viral

#adidasforum ♬ Me Fui de Vacaciones - Bad Bunny @lusssyyyy @badbunny 💜 #badbunnypr

“Cuando lanzaron su zapatilla, participé en el sorteo y tuve la gran suerte de que me tocaron, pero no tenía dinero en el banco para pagarlas. Cuando me enteré solo podía llorar y me hice a la idea de que jamás tendría sus zapatillas en mis pies ya que no podía permitírmelas”.

Lágrimas de emoción navideña

Lo que vemos es a la joven abriendo el paquete envuelto, pero al notar la caja con las zapatillas, comienza a llorar, se lleva las manos al rostro, no puede creer que al fin las tenga en su poder, pero su emoción aumenta cuando abre el bolsón en el que están puestas, la saca de la envoltura y las abraza con mucho cariño.

“... pero, Papá Noel tenía otros planes. Estoy tan agradecida que no puedo ni expresarlo”, para finalizar etiquetando al mismísimo Bad Bunny y, de inmediato, los comentarios no se hicieron esperar.

“Esta mujer me representa cuando obtuve mi primer para de Bad Bunny”, “sentí un nudo en la garganta. Bad Bunny está siempre presente, en los momentos más tristes y felices”, “expresaste, literalmente, el mismo sentimiento inexplicable que siento por Benito”, “a mí también me gustaría tener algo de Bad Bunny, lástima que soy pobre y ni siquiera me gustan los tennis”.