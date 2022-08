En redes sociales como TikTok se ha vuelto tendencia el relato de una persona de Argentina quien durante seguidas noches en sus guardias en un hospital ha grabado en video lo que parece ser la evidencia de supuesta actividad paranormal, la cual lo atemoriza y llena de mucho terror.

Noche de terror

Los videos, que son muchos, han sido publicados por Celeste Rojas (@celesteirojas18), el más popular de estos, que tiene más de 1 millón de reproducciones, donde se puede ver a la cámara avanzar por los pasillos del centro médico, se acerca hasta el ascensor el cual, sin aparente maniobra humana, se abre por su propia cuenta.

Pero, no solo esto, pues también notamos varios carritos de desayuno y cuyos utensilios encima de estos se mueven sin que ninguna persona los manipulara, haciendo ruidos que en condiciones normales no asustarían, absolutamente, a nadie.

Sin embargo, este no es el único video, pues, luego de este metraje, se pueden contar poco más de 30 clips que buscan relatar esta inusual actividad nocturna en el nosocomio del cual se desconoce aún su nombre y en qué ciudad se ubica.

Opiniones sumamente divididas

De inmediato, se armó un gran debate en la caja de comentarios donde hubo los que aseguraron que los eventos son ciertos, quienes lo niegan de forma categórica y otros escépticos.

“Yo sí te creo. La cantidad de energías que los hospitales guardan es inmensa”, “esto no es normal”, “yo ni loca me animo a andar sola por ahí”, “mi esposa es enfermera y me dice que es normal para ellos ¡Yo saldría corriendo!”, de parte quienes dan veracidad a las imágenes.

Por su parte, quienes fueron más críticos: “curiosamente, siempre van grabando donde pasan las cosas y tiene los ángulos perfectos”, “su compañero empuja y ella nunca pone la cámara hacia la derecha, eso le da tiempo al compañero de esconderse y lo mismo para el ascensor”, “evidente que alguien empuja y se esconde detrás de la otra máquina”.

En tanto que quienes lo tomaron con humor: “El fantasma: ‘llevaré esta máquina para hacerme un estudio. Ah, ya, me siento mejor lo dejo en su lugar nomás’”, “por lo menos es ordenado, volvió a poner el carrito en su lugar”, “el fantasma: ‘perdón, me tropecé, lo pondré en su lugar”.