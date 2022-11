Un payasito de Perú, acababa de perder a su mamita y mientras realizaban el velorio fue a darle el último adiós disfrazado para dedicarle el “último show” a la mujer que más amó en su vida, por lo que el emotivo video se hizo viral en TikTok inmediatamente.

Despedida con un globo y una rosa blanca

Zhakita Mix es un payaso popular quien ha demostrado que su oficio es uno sacrificado, pues tantas veces hay que hacer reír a los demás cuando el dolor y la pena se llevan por dentro, pero esta vez no pudo contenerse cuando le tocó darle el último adiós a su mamita Victoria.

El video nos lo muestra llegando al velorio de su madre disfrazado para una presentación, portando un globo y una rosa blanca. Se detiene en la entrada para dedicarle unas palabras a la mujer que lo trajo al mundo. Los asistentes lo aplauden por las emotivas palabras, como por la voz entrecortada tratando de contener el llanto.

Mira aquí el video viral

@zhakitamixoficial TE EXTRAÑARE MUCHISIMO MAMACITA VICTORIA - EL ÚLTIMO SHOW PARA TI 😞😞 ♬ sonido original - ZhakitaMix

“Por ti todo lo hemos hecho, hemos batallado contigo... porque tú me diste este don de hacer reír a la gente, pero el día de hoy estoy triste... por eso, mamita, para ti, hasta el cielo, mamita Victoria”, se escucha mientras da unos pasos hacia el féretro de su madre, pero estar ante la prueba que no la volverá a ver hace que el payasito rompa en lágrimas.

“Mucha fuerza”

El video, que acumula más de 1 millón de vistas conmovió a los usuarios en TikTok, donde recibió comentarios de mucha empatía: “juro que me dolió hasta el alma”, “¡qué valiente! Yo ni siquiera podría hablar. Mucha fuerza y un abrazo, debe ser muy difícil perder al ser que te tuvo en su vientre”, “cuando veo estos videos, vuelvo a revivir el dolor más fuerte que he sentido en la vida, perder a mi madre”, “lloré, porque sentí como si fuera mi mamá la que estuvo ahí. No estoy listo para eso”, “qué dolor tan desgarrador se siente. Dios te de fuerzas para seguir adelante”, “comprendo tu dolor, perder a una madre te destroza el alma. Mucha fuerza, Ella está brillando en el cielo al lado de la mía”.