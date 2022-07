Natasha Coates es una joven británica que sufre de un extraño síndrome que la hace alérgica a las emociones fuertes. A pesar de su condición, ella ha logrado salir adelante y destacar en la gimnasia, una de sus pasiones, además de convertirse en una voz de apoyo para otras personas que tienen esta misma dolencia.

Según el medio New York Post, Natasha, de 27 años, sufre el síndrome de activación de mastocitos, un raro trastorno inmunológico en el que una persona experimenta “síntomas de alergia graves y repetidos que afectan a varios sistemas del cuerpo”.

Es por ello que, cada vez que suda, ríe o llora, la joven sufre fuertes reacciones alérgicas como migrañas, hinchazón y picazón en el cuerpo.

Foto: @natashacoatesgb

“Soy alérgica a las emociones fuertes”

“Soy alérgica a las emociones fuertes. Cualquier cambio en mi cuerpo, ya sea que esté riendo, llorando, triste o estresada puede provocar una reacción química. Ocurre casi todos los días y me han hospitalizado más de 500 veces”, dice Natasha, que documenta su día a día publicando videos en sus cuentas de TikTok e Instagram.

Asimismo, explicó que “cuando siento que comienza, me molesto y trato de reprimirlo, de lo contrario, reaccionaré peor, es un círculo vicioso”.

Por otra parte, afirmó que cuando era más pequeña “me enfermaba con frecuencia y tenía reacciones extrañas a diferentes alimentos, pero asumimos que solo era sensible”.

Natasha reveló también que productos como sprays corporales, productos de limpieza y velas perfumadas también le afectan.

“Comer sigue siendo un poco como la ruleta rusa. Un alimento que está bien hoy podría darme una reacción alérgica mañana”, agregó. “Hay muchos alimentos que me llevarán al hospital y otros que, con suerte, no. Debido a las sustancias químicas que se liberan cuando estoy digiriendo los alimentos, a veces no es lo que estoy comiendo sino el proceso de digestión lo que desencadena la anafilaxia”.

A pesar de su condición, la joven acumula más de 20 títulos y 30 medallas en el Campeonato Británico de Discapacidad.

Ante los comentarios de personas que la cuestionan por practicar gimnasia, la joven señaló: “los únicos que me dicen que deje de hacer gimnasia son los que no me entienden. Me da mucho más de lo que me quita. Las reacciones alérgicas ocurrirán de todos modos, incluso si estoy sentada en casa sin hacer nada, por lo que es mejor que esté afuera viviendo mi vida”.

Síndrome de Activación Mastocitaria (SAM)

Según la Academia Americana de Alergia, Asma e Inmunología, los mastocitos son células de la alergia responsables de reacciones alérgicas inmediatas. Provocan síntomas alérgicos liberando sustancias llamadas “mediadores” almacenados dentro de los mastocitos o hechos por ellos. En las reacciones alérgicas, esta liberación se produce cuando el anticuerpo IgE, presente en las superficies de los mastocitos, se une a las proteínas que causan alergias, llamadas alérgenos. Este desencadenante se llama activación, y la liberación de estos mediadores se llama degranulación.

Algunos de estos mediadores se almacenan en gránulos en los mastocitos y se liberan rápidamente, y otros se hacen lentamente solo después de que la célula ha sido activada. Los mastocitos también pueden ser activados por otras sustancias, como medicamentos, infecciones, venenos de insectos o de reptiles. Estas respuestas, aunque no deseables, son hechas por los mastocitos “normales”. Se llama “activación secundaria” porque se debe a estímulos externos (secundarios).