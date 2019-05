Wangiri: esta nueva modalidad de estafa te roba dinero al contestar tu celular

Síguenos en Facebook

A muchos peruanos les ha pasado que su celular suena una sola vez, pero la persona que trató de comunicarse contigo no te dejó ningún mensaje. Si te ocurrió esto, no pienses en devolver la llamada, ya que podrías ser víctima de una nueva modalidad de estafa llamada Wangiri.

¿QUÉ ES EL WANGIRI?

‘Wangiri’ que significa ‘llamada y corte’ en japonés, es una modalidad de estafa que tiene como víctimas a los usuarios de telefonía móvil. Esto se activa cuando un robocaller llama repetidamente a un número y cuelga después de una o dos timbradas.

Si la persona decide devolver la llamada, entonces se empezará a cobrar dinero. Mientras más tiempo se encuentre en línea, mayor será el monto. A pesar de que no te contesten, los estafadores ganarán un ‘sencillo’.

¿CÓMO DETECTAR A LOS ESTAFADORES?

Para identificarlas detectaron que las llamadas se basaban en el código de país 222 de la nación de África Occidental de Mauritania y que se estaba extendiendo en Nueva York y Arizona.

Ahora, los estafadores han encontrado maneras de poder ocultar los números de celular. “El fraude internacional de ingresos compartidos se produce cuando los estafadores dirigen intencionalmente llamadas telefónicas a números telefónicos de tarifa Premium. […]. El costo varía según la ubicación del número y la cantidad de tiempo que se pasa en el teléfono”, dijo a The New York Times Tim Prugar, vicepresidente de operaciones de Next Caller

IMPORTANTE

La víctima de esta modalidad se dará cuenta de la estafa cuando vea en su recibo un monto extra facturado. Cabe mencionar que este dinero va de frente a las cuentas bancarias de lso estafadores.

CONSEJOS

- No devuelvas las llamadas a los números desconocidos, más aún si exceden los 9 dígitos permitidos en Perú.

- Muchos estafadores trafican con números falsificados de Estados Unidos. Si jamás haces llamadas internacionales, considera no contestar.

- Revisa muy bien los detalles de tu recibo mensual de telefonía móvil.