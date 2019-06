WhatsApp va a demandar a los usuarios que abusen de los mensajes automatizados

Síguenos en Facebook

Whatsapp ha actualizado sus normas relativas a su uso no autorizado. A partir del 7 de diciembre de 2019 emprenderá acciones legales contra usuarios o compañías involucrados que envíen mensajes masivos o automatizados a los usuarios, o que no utilicen este servicio para uso no personal.

La propia plataforma determinará si se abusa en el servicio de mensajería y también en referencia a la app de WhatsApp Business.

Facebook será el organismo encargado de determinar si se lleva a cabo un uso abusivo de la aplicación y se personará contra los usuarios que incumplan las condiciones marcadas, así como la recurrencia a un servicio exclusivo con el que cuenta fuera de la plataforma que, incluye reclamaciones de usuarios que avisan de que determinadas compañías están violando los términos del servicio.