Terry Crews confirmó que habrá secuela de “¿Y Dónde Están las Rubias?” (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Terry Crews, es un actor que interpretó a Latrell Spencer, un jugador de basketball profesional que también acude a los eventos del hotel. El deportista termina enamorado de Tiffany Wilson, quien en realidad es Marcus, y no para de acosarlo hasta descubrir su verdadera identidad (con un giro inesperado).

Su personaje realmente se roba la película y, a pesar de los recientes escándalos protagonizados por el actor, todavía continúa siendo un favorito de los fans, y más aún cuando canta “A Thousand Miles” de la cantante Vanessa Carlton.

Latrell Spencer - “A Thousand Miles”

Crews estuvo presente en “Watch What Happens Live”, programa en donde se le cuestionó sobre la posible llegada de una secuela de “¿Y Dónde Están las Rubias?”. El actor no tardó en hablar sobre la realidad de la situación exponiendo gran alegría:

“Sabes, en realidad me reuní con Shawn [Wayans] y él me dijo: ‘Hombre, vamos a hacerlo, lo estamos poniendo en marcha’. Me he mantenido en forma solo para esa película. He estado entrenando durante quince años para poder hacer la segunda parte de ¿Y Dónde Están las Rubias?”.

"¿Y Dónde Están las Rubias?” Batalla de baile



Terry Crews confirma secuela



Cabe mencionar que “¿Y Dónde Están las Rubias?” se convirtió en un éxito de taquilla, ya que el público de todo el mundo lo convirtió en un objeto de culto, ya sean en memes, videos o en gif que no dejan de acaparar la atención en las redes sociales.