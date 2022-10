Buscando tener su propio espacio habitable y a un costo asequible, los jóvenes japoneses están dispuestos a vivir en departamentos muy pequeños, incluso si eso significa instalarse en uno que mide apenas 9 metros cuadrados.

Contrario a lo que se podría pensar, estos espacios, conocidos como como cuartos de tres “tatamis”, debido a la cantidad de tapetes japoneses que cubren el espacio, tienen una alta demanda.

La ciudad de Tokio es una de las áreas metropolitanas más pobladas del mundo y sus propiedades se caracterizan por tener un alto valor. Estos factores alientan a que la personas, sobre todo los más jóvenes, acepten vivir en estos mini departamentos.

Estas viviendas suelen ubicarse en zonas céntricas. Tienen 4 metros de alto y una escalera que permite acceder a al cama, ubicada en la parte superior.

Pese a su tamaño, cuentan con baño, refrigerador, sofá, escritorio y lavadora. Los precios varían entre los 340 y 630 dólares mensuales.

“No viviría en ningún otro lugar”

Yugo Kinoshita, un universitario de 19 años que trabaja part time en un restaurante, reveló en conversación con The New York Times que “no viviría en ningún otro lugar”, a pesar de haber tenido que deshacerse de su colección de zapatillas al no contar con espacio para guardarla.

Asumi Fujiwara, una mujer de 29 años, no tiene problemas en realizar su rutina de yoga en su departamento de nueve metros cuadrados. “Necesito modificar mis posiciones o me voy a golpear con algo”, asegura.

Kana Komatsubara señaló que, en su búsqueda de una vivienda a precio bajo, vivió en uno de estos mini departamentos. “Por supuesto, cuanto más grande mejor. Nunca afecta tener un espacio más grande. Esta era simplemente la mejor opción para mí en ese momento”, declaró.