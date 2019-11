¿YouTube te vigila? El misterioso anuncio de 5 horas que asusta en redes sociales (VIDEO)

Síguenos en Facebook

A través de las redes sociales se viralizado una historia en que un usuario cuenta que cuando estaba viendo videos de YouTube mediante su televisor le apareció de manera repentina un anuncio de cinco horas, que le generó asombro por la larga duración y lo que más le sorprendió es una posible interacción con la persona que estaba que hablaba en la publicidad.

"Me acaba de pasar algo super extraño. Estaba viendo vídeos de youtube a través de mi smartTV, cuando de repente me aparece un anuncio como siempre suele pasar en youtube, ya lo iba a omitir cuando de repente veo este anuncio duraba más de 5 horas, me sorprendió mucho y llame a mi papá para que viera lo que duraba, le tomé foto mientras esperaba que mi papá llegará, la chica del anuncio se lo paso hablando y para cuando llegó mi papá, ella dirigió su mirada hacia él", inició la publicación un joven llamado Raúl Navarrete.

Según Navarrete, su padre no creyó que la mujer que hablaba en el anuncio los pueda ver y lo tomó a la ligera. Sin embargo, les generó incomodidad un acercamiento a la pantalla.

"Hasta mi papá dijo de manera de burla que la estaba viendo. Mi papá y yo nos pusimos en frente del televisor, la chica se calló y sentimos que nos miraba a los dos, seguimos pensando que era imposible que nos pudiera ver, no era una videollamada ni nada por el estilo, era un simple anuncio de de youtube, simplemente era imposible que nos pudiera ver, nos burlamos de lo tonto que sonaba, la chica seguía hablando, pero de repente se acercó a la pantalla y ya comenzaba a darnos algo de miedo y de incomodidad", continúa la historia.

El joven contó que su padre dijo una palabra y la fémina del anuncio repitió y de inmediato omitieron el anuncio. "Mi papá quiso probar si nos miraba y dijo la palabra 'changa' unas cuantas veces y así ocurrió lo impensable, está chica asiática dijo 'changa'. En ese momento nos asustamos y yo busque el control para omitir el anuncio", agrega.

La publicación tiene más de 18 mil reacciones, 21 mil compartidos y más de 6 mil comentarios. Hay usuarios que consideran que la historia es falsa, mientras que otros la consideran que podría ser real.