Mujer abandonó a su perro en estación de tren y pasajeros llaman a la policía

En YouTube están recorriendo unas terribles imágenes de una mujer abandonando a su perro en una estación de trenes en Argentina. Los pasajeros a bordo del transporte obligaron a la mujer a que baje para que se haga cargo de su mascota.

En el video viral de YouTube se ve a la joven sentada frente al tren. Ella soba el cuello de su perro, y en un abrir y cerrar de ojos, la mujer corre hacia el transporte dejando solo al can.

Los pasajeros le increparon el repudiable accionar de la joven. "Eres una basura", "¿Para qué tienes animales?", "qué mal ejemplo le estás dando a tus hijas", le dice una pasajera, mientras la mujer intenta excusarse para minimizar lo que ha hecho.

"¿No dijiste que el perro era tuyo?", es escucha decir a alguien en el video, a lo que ella respondió: "Sí, es mío". "Entonces, ¿por qué no te bajas y pegas la vuelta?", le reclamó otra mujer. El video compartido a través de YouTube ha generado indignación.

Uno de los pasajeros amenazó con llamar a la policía si la mujer no se bajaba he iba por su perrito hasta la estación donde lo abandonó. Por el momento no se sabe el estado de esta denuncia.