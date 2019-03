Youtuber revela que “el 60% de influencers no tiene dinero ni para pagar la renta”

Síguenos en Facebook

En redes sociales, decenas de influencers y bloggers muestran a sus seguidores sus vidas llenas de lujos, viajes y “excéntricos regalos” que las marcas les envían. Esa vida que cualquier persona envidiaría sería falsa y el polémico youtuber Christopher Basteri lo confirmó.

A través de sus stories de Instagram, el joven afirmó que el 60% de los influencers o bloggers, que tienen más de 10 mil o 15 mil seguidores "no tienen ni para la renta porque eso es producto". Luego siguió con: "el problema más grande de muchos de los influencers es que demuestran una vida en redes sociales que es totalmente falsa. Chicos, en verdad no crean que nuestra vida es la mejor del mundo porque quien no trabaja no tiene nada".

Christopher, que tiene más de 152 mil seguidores tan sólo en Instagram, afirmó que la ropa y accesorios que usan, es prestada. "Visten Louis Vuitton o Gucci y es ropa prestada. Viajan por el mundo y esos viajes son gratis, te los regalan. Muchas marcas hacen intercambios, nos regalan el producto y nosotros hacemos publicidad. Nosotros no pagamos la renta con el producto".

El youtuber finalizó esta revelación con: "Demostramos que tenemos una vida de rey y no es así. Es una realidad que muchos de nosotros creamos contenidos, trabajamos, nos partimos la ma*$&%, pero no tenemos la vida resuelta".

Cabe mencionar que Christopher resaltó que los comentarios que ha divulgado en Instagram no aplican a todos los influencers y bloggers.