El abogado Abelardo de la Espriella fue elegido como nuevo presidente de Colombia luego de una segunda vuelta electoral marcada por un resultado ajustado. El conteo preliminar difundido por la autoridad electoral lo ubicó por encima del candidato Iván Cepeda con una diferencia mínima.

La jornada electoral cerró con el escrutinio casi completo, alcanzando el 99,5% del conteo de votos. Según los datos oficiales preliminares, el resultado definió una de las contiendas más cerradas en la historia reciente del país.

El proceso electoral enfrentó a dos candidaturas con respaldo político opuesto dentro del espectro ideológico colombiano. De un lado estuvo De la Espriella, identificado con la derecha, y del otro el senador Iván Cepeda, vinculado al oficialismo de izquierda.

El resultado preliminar otorgó 49,6% de los votos al candidato ganador frente al 48,6% obtenido por su contendiente. La diferencia entre ambos postulantes fue de un punto porcentual en el cierre del escrutinio.

#ÚLTIMAHORA | El ultraderechista Abelardo de la Espriella gana la Presidencia de Colombia, según un ajustado conteo preliminar. pic.twitter.com/R7Zo9gKDlP — EFE Noticias (@EFEnoticias) June 21, 2026





¿Cuándo asumirá la presidencia?

Con el resultado confirmado de manera preliminar, Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia el 7 de agosto. Su mandato estará acompañado por un programa que plantea cambios profundos en la estructura del Estado.

Entre las principales propuestas se encuentra la reducción del aparato estatal y la implementación de medidas orientadas al fortalecimiento del sistema penitenciario. Además, se contempla la construcción de megacárceles como parte de una estrategia frente al aumento de la violencia.

El nuevo mandatario llega al poder tras una campaña en la que se destacó su perfil como abogado sin trayectoria previa en cargos públicos. Su victoria representa un cambio de orientación respecto al gobierno encabezado por Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la historia de Colombia.