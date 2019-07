'Alcatraz de las Montañas': Esta será la prisión del 'chapo' Guzmán (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Joaquín Guzmán Loera, alias 'el chapo', afrontará lo que resta de sus días en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, conocida como 'Alcatraz de las montañas'. El lugar, llamado ADX Florence, se percibe en apariencia como si estuviera bajo tierra, y es deprimente para cualquier ser humano.

'El chapo' fue uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo y, definitivamente, el hombre más buscado por Estados Unidos tras la muerte de Osama bin Laden. Por ello, según especialistas, pasará el resto de sus días en una cárcel que no está diseñada para "rehabilitar", sino para "aislar y castigar".

Precisamente, Guzmán Loera vivirá un martirio, pasando 23 de las 24 horas del día encerrado en su celda de tres metros de alto por dos metros de ancho. En ese periodo no tendrá contacto con los guardias y oficiales; y la única hora para salir le servirá para ver la luz del día o hacer ejercicio. El narcotraficante no podrá recibir llamadas de su esposa, la ex reina de belleza Emma Coronel ni de sus hijas mellizas.

En su celda, el mexicano tendrá una cama, un escritorio de concreto, la ducha, una pequeña ventana y un televisor en blanco y negro.

En la cárcel están recluidos los presos más peligrosos, como integrantes de Al Qaeda, un líder de las FARC, y otros terroristas, como el autor del atentado con bomba durante una maratón en Bostón.

Hasta el momento, desde su fundación en 1994, ningún recluso ha logrado escaparse.