Anciana se enfrenta a delincuente que pretendía robar su dinero en cajero (VIDEO)

Una anciana de 81 años, identificada como Doreen Jones, se enfrentó a una delincuente que pretendía robarle el dinero que sacó de una cajero automático en Londres, Reino Unido.

Una cámara de seguridad registró el momento en que la mujer se acercó a la señora de la tercera edad e intentó distraerla, y la víctima le pidió que se alejara.

La malhechora jaló a la fuerza a la octogenaria y la apartó para apoderarse de su dinero, pero Doreen Jones le jaló del cabello y logró que la delincuente se alejara sin lograr su cometido.

"Pensé: 'no, no tendrás mi dinero, he trabajado duro para eso'", dijo la víctima en el programa Crimewatch Roadshow de la BBC.

Doreen Jones relató al mencionado medio que cuando estaba jalando el cabello a la facinerosa esta gritó. "No sé por qué estaba gritando, fui yo quien debería haber estado gritando y llorando", indicó.

Medios de la localidad, según RT, la anciana tuvo que recibir asistencia médica porque tenía dificultades al momento de respirar y también ha sufrido dos ataques cardíacos luego del incidente.

"Doreen es una mujer dura y la sospechosa eligió a la pensionista equivocada", dijo el oficial de la Policía del condado de West Midlands, Peter Rawlings.