Anciano queda en soledad tras perder a su esposa en tiroreo: "Ella fue mi primer amor"

Síguenos en Facebook

Una matanza perpetrada hace dos semanas en la ciudad de El Paso, Texas, Estados Unidos, dejó como terrible consecuencia el fallecimiento de la esposa de Antonio Basco, quien se quedó solo en el mundo al perder al amor de su vida.

Resulta que un hombre identificado como Patrick Crusius (21), quien portaba un rifle, asesinó a 22 personas, entre ellos ocho mexicanos, en un supermercado. Entre las víctimas mortales está Margie Kay Reckard, de 63 años quien falleció el 3 de agosto.

El sujeto acusado de asesinato manejó por nueve horas para llegar hasta la ciudad ubicada en la frontera de Estados Unidos con México y reveló ante los agentes policiales que tenía la intención de matar a "mexicanos".

"Teníamos un vínculo que no se pude imaginar", expresó Antonio Basco el último jueves al diario local El Paso Times. "Ella fue mi primer amor", dijo sobre su relación con Margie Kay Reckard.

Tras la muerte de su esposa, Basco pensaba enterrar solo al amor de su vida, pero la funeraria Perches Funeral Homes publicó en su página web que "todos eran bienvenidos" a la ceremonia.

El anuncio generó que lleguen flores y alientos de personas desconocidas hacia el hombre de la tercera edad.

"Esto es una comunidad que se congrega para acompañarlo, para sostenerlo", expresó Harrison Johnson, quien es director de la funeraria.

El gran número de respuestas recibidas provocó que la casa funeraria decida trasladar la ceremonia a un lugar con más espacio para que las personas puedan acompañar a Basco en su dolor.

Al lugar asistieron también los hijos de una anterior relación de Margie Kay Reckard.

Por lo tanto, una plataforma de donaciones llamada Go Fund Me realizó una petición para ayudar al hombre que perdió a su esposa y hasta el momento suma más de 25 mil dólares. "Estoy en contacto con él y él lo aprueba y me dijo que no tiene familia", se puede leer en el anuncio.