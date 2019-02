Aseguran que la Tierra es plana y realizarán primer encuentro terraplanista en Argentina

Síguenos en Facebook

Contra toda evidencia científica, un grupo de personas en Argentina realizará el 1er encuentro terraplanista que contará con la asistencia de 300 personas de diferentes países como Estados Unidos, España y Chile.

El anuncio de este encuentro se realizó a través de la página de la Municipalidad de Colón y muchos usuarios criticaron al ente público por permitir que se realicen ese tipo de reuniones.

"El Municipio pone a disposición el espacio público para dicho evento, el cual contará con la presencia de personas de nuestro país pero también de países como Chile, España y Estados Unidos", precisa el comunicado.

Asimismo, explican qué es el terraplanismo: "El terraplanismo es un movimiento a nivel mundial que considera que la Tierra es plana. Durante los dos días de realización del encuentro en nuestra ciudad, se anuncian charlas a cargo de científicos".

Ante las críticas de los usuarios precisaron que como municipio ellos solo han cedido el espacio para dicha reunión y que no lo auspician. "Simplemente son unos vecinos de Colón que nos pidieron el camping para hacer este encuentro y nosotros interpretamos que no teníamos que decir que no, porque ya lo hemos prestado a motociclistas, evangelistas o adventistas"

No obstante, la Asociación Argentina de Astronomía emitió un comunicado donde expresan su "profunda preocupación" por el encuentro de terraplanistas. "La promoción, desde instituciones públicas, de actividades que pretenden reivindicar ideas claramente erróneas y descartadas hace siglos —como la planitud de la Tierra— es inaceptable", indicó la entidad.