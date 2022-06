Para el fundador de Microsoft, Bill Gates, la situación es clara: no comulga con las criptomonedas ni los NFT (Tokens no fungibles). No les ve mayor aporte al mundo y considera, incluso, que ambas se basan 100% en la teoría del más tonto.

¿Qué es la teoría del más tonto? En finanzas, esta teoría empieza con un inversor haciendo algo tonto con la esperanza de que alguien decida después hacer algo incluso más estúpido. O, en palabras más sencillas, consiste en comprar un bien por una cantidad inflada de dinero, que luego se pondrá a la venta con un precio aún más elevado esperando que alguien “más tonto” lo compre.

La BBC lo grafica así: “En este peligroso juego, lo que se intercambia pueden ser tulipanes -como ocurrió en la primera gran burbuja financiera de la historia mundial en la primera mitad del siglo XVII- o según las últimas declaraciones de Bill Gates, bitcoins”.

La crítica ocurrió durante la charla celebrada el miércoles 15, organizada por TechCrunch, donde Gates lanzó sus críticas sobre Bored Ape Yacht Club, colección de NFT que comercia las imágenes de monos por miles de dólares y que tiene a famosos como principales clientes.

“Por supuesto, imágenes digitales de monos mejorarán enormemente el mundo. Es increíble”, dijo Gates irónico.

Bill Gates dejó en claro que apuesta por sectores tradicionales e invierte en empresas que hacen “productos reales”.

El bitcoin, una de las criptomonedas más populares y estables, continúa en caída libre y este miércoles desciende en torno al 5% en la que puede ser su novena sesión consecutiva a la baja, periodo en el que ha perdido el 34% de su valor.

El bitcoin ha registrado una tendencia bajista desde principios de año que se acentuó en mayo con el desplome de la “stablecoin” (criptomoneda estable) terraUSD y la criptodivisa luna.

Tras estas pérdidas el bitcoin se mantuvo estancado casi un mes en el entorno de los 30.000 dólares hasta registrar nuevos descensos que comenzaron el pasado martes 7 de junio.

