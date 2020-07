En el estado de Paraná, Brasil, se descubrió una nueva variante de la influenza A H1N2, virus que se transmite de cerdos a humanos y que amenaza con convertirse en una pandemia, por lo que Investigadores del Instituto Oswaldo Cruz (IOC), en Río de Janeiro, se mantienen alerta.

Según la directora del IOC, Marilda Siqueira, esta nueva rama de la gripe porcina, es diferente a las que ya se descubrieron en los últimos años.

“Desde 2005, la variante de influenza A H1N2 se ha encontrado otras 25 veces. Pero esta que identificamos en una muestra de Ibiporã, en Paraná, es diferente a todas los demás ya descubiertas en el mundo”, expresó la también viróloga en una entrevista con O Globo.

¿Es mortal este virus?

Aún no se conoce si es más riesgoso que las otras variantes de la enfermedad, por lo que se están buscando más casos para estudiarlos. Sin embargo, la mujer de 22 años que se infectó de este virus, en un matadero de Ibipora en abril pasado, se recuperó y solo le “causó un caso leve de gripe”, según la especialista.

“Esta variante del virus de la influenza A H1N2 tiene un potencial pandémico, pero eso no significa que causará una pandemia”, subrayó.

¿Podría desatarse otra pandemia?

De acuerdo con Marilda Siqueira, decir “potencial pandémico” es porque “los virus de la influenza son muy contagiosos, y cada vez que surge uno nuevo causa preocupación, porque la población no tiene inmunidad contra él”.

El virus descubierto en Brasil demostró que puede llegar hasta los humanos y que, con dificultades, se podría transmitir de persona a persona. Es diferente al G4 encontrado en China.

“Toda la evidencia que tenemos es que se transmite con dificultad del cerdo a los humanos, y no se transmite de una persona a otra. Por lo tanto, no se transmite fácilmente. Tendría que someterse a mutaciones que le dieran la capacidad no solo de saltar entre especies, sino de ser efectivamente transmisible en nuestra especie”, sostuvo la viróloga..

Por tal motivo, la especialista recomendó estar en vigilancia intensa para que casos de virus sean detectados a tiempos y no se propaguen rápidamente.

