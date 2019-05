Cactus, el perro que sorprendió al recorrer una de las maratones más largas del mundo (VIDEO)

Cactus, un perrito mestizo muy persistente, se ha convertido en el protagonista del Marathon des Sables, donde los participantes recorren 250 kilómetros del sur de Marruecos durante seis días.

El can no estuvo registrado en la competencia, pero apareció de la nada el pasado lunes 8 de abril y se unió a los corredores durante la segunda etapa.

No estuvo en la primera parte, pero recorrió todo lo demás que equivalía a 241 kilómetros, según informó el diario New York Times.

Cactus recibió una medalla pues la carrera estaba compuesta por seis etapas. Durante el recorrido, la temperatura alcanzó los 40 C en el día y en la noche era fría.

Según menciona el medio, Cactus recibió agua y comida de parte de los competidores y organizadores de la maratón.

Cactus the dog got his 34th MDS medal He finished 2 stages and was actually ranked 52 overall in 4:30 in the third stage He should go home to his family tonight or tomorrow #MDS2019 #MARATHONDESSABLES #CactusTheMdsDog pic.twitter.com/Y4Si7M5pK1

En un momento, el perrito tuvo una decaída en la fase más larga, la de 71 kilómetros, pero retomó el camino después.

Tras terminar la competencia, los médicos confirmaron que Cactus presentaba un buen estado de salud.

Cactus the MDS dog

A dog who started to follow runners during the second stage of the race. After finishing it, he took the start of the third and the fourth finishing them all.

He has run more than 120 km and is in good shape!

Is treated as a prince here at the camp #MDS pic.twitter.com/4VGmwnGSr9

— MARATHON DES SABLES (@marathonDsables) 11 de abril de 2019