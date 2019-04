Cazador furtivo muere aplastado por elefante y su cuerpo es devorado por leones (FOTOS)

Un cazador furtivo falleció esta semana tras ser pisado por un elefante. Su cuerpo fue devorado por una manada hambrienta de leones y se presume que habría intentado apresar a rinocerontes en el parque Kruger, ubicado en Sudáfrica.

Tres compañeros de la víctima informaron a su familia que al hombre "lo mató un elefante". Tras la información proporcionada, los parientes dieron aviso a la Policía para que busquen el cuerpo.

Los efectivos policiales iniciaron con la búsqueda y el jueves por la mañana encontraron los restos del cazador furtivo en el parque Kruger.

"Los indicios apuntan a que una manada de leones devoró los restos dejando solo la calavera y un par de pantalones", informaron los parques nacionales a través de un comunicado.

El gerente del mencionado parque nacional, Glenn Phillips, exhortó a los ciudadanos a no entrar a la zona porque "hay muchos peligros" e ir caminando "no es muy inteligente".

"Entrar ilegalmente y a pie en el Parque Nacional Kruger no es muy inteligente. Hay muchos peligros y este incidente es la prueba de ello", expresó Phillips.

Los tres cómplices de la víctima fueron detenidos y se les acusó de caza furtiva, posesión de armas sin licencia y de invasión al parque sin solicitar permiso.

#sapsMP Komatipoort: A human skull found in the Kruger National Park (KNP) is believed to be that of a man reportedly killed by an elephant while poaching with his accomplices on 01/04; duo arrested, rifles & ammo seized. MEhttps://t.co/XXsXpJqTjA pic.twitter.com/4Oye38Eddh

— SA Police Service (@SAPoliceService) 6 de abril de 2019