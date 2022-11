El influencer conocido como Chapu Martínez la está pasando mal en Qatar. Así como otros aficionados fue al país de medio oriente para alentar a la Selección Argentina, pero la derrota contra Arabia Saudita ha enojado a los hinchas y lo culpan a él de la caída.

Argentina, liderada por Lionel Messi, cayó en su debut en el Mundial Qatar 2022 y los hinchas, desilusionados, tildan de “mufa” (mala suerte) su presencia y algunos incluso lo han amenazado de muerte.

En un video que compartió en Instagram, el influencer, que se hizo viral en el Mundial pasado con su hit “Tráeme la copa Messi”, dio sus descargos iniciales entre lágrimas y con angustia por las amenazas.

“Estoy sobrepasadísimo, todo el día no pude... porque tengo a mi familia muy mal, muy angustiada, muy lejos”, revela y anuncia que luego subirá otro video para hablar con profundidad del tema.

Lo lograron, Finalmente lo rompieron. Finalmente ganaron. Destrozaron a alguien. Alguien que siempre estaba feliz, que siempre estaba sonriendo. Alguien que no merecía el odio. Destrozaron a alguien que amó con todo su corazón. Ustedes se llevaron su felicidad.... Chapu Martinez pic.twitter.com/40MylwOucA — DylanCABJ (@dylan_exe7) November 23, 2022

Amenazas a su hijo

Ariana Sosa, esposa del Chapu Martínez, también utilizó las redes sociales para criticar a quienes amenazan al influencer y a su hijo también.

“No me queda otra que salir a hablar porque todo tiene un límite y este es el mío. Desde el día de hoy, desde que arrancó el partido, que mi marido, padre de mi hijo, Chapu, recibe amenazas constantemente (..) Que lo van a matar, que lo van a pesar a la salida del estadio para molerlo a palos, que lo van a buscar al hotel en el que está... Me amenazan con hacerme daño a mí y con que van a matar a nuestro hijo, que tiene seis años. Yo no lo permito más. Se cruzaron todos los límites” dijo.

Sosa anunció que expondrá todas las amenazas que vienen recibiendo. “Hago responsables a ustedes de cualquier cosa que le pueda pasar a mi marido en Qatar”, agregó.

Las amenazas que recibe el influencer Chapu Martínez. (Foto: Instagram)

Apoyo de sus colegas. Martín Pérez Disalvo, más conocido como Coscu, salió a respaldar al influencer en vista de las amenazas que recibe.

“Yo no soy nadie pero sé que tengo llegada. Les pido por favor que paren porque me choca mucho ver cómo están destruyendo a un colega. Amenazando a la familia de un pibe que no les hizo nada y que claramente no tiene la culpa. Pónganse a alentar y paren con el odio gratis”, escribió Coscu en sus redes.

“El padre del Chapu tiene 70 años, está que no da más porque teme por la salud del hijo. (Martínez) tiene un hijo chiquito, y sobre todo pónganse en el lugar de él, que quiso ver un Mundial como cualquiera y lo están matando en todos lados”, concluyó.

