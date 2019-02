La conmovedora carta que dejó la mujer que se lanzó con su hijo de un puente

Síguenos en Facebook

Luego de que una mujer de 32 años se lanzara junto a su hijo de un puente en Colombia, se difundió la conmovedora carta que dejó Jessy Paola Moreno Cruz poco antes de tomar la terrible decisión.

Aunque la policía y transeúntes del lugar intentaron persuadirla de no hacerlo, la mujer terminó dejándose caer con su hijo de 10 años en brazos frente a los llantos y gritos de impotencia de los observadores.

En un primer momento se dio a conocer que Jessy Moreno habría sido motivada a su fatal final debido a que mantenía grandes deudas bajo el sistema de crédito 'gota a gota' controlado por mafias en Colombia.

Sin embargo, ahora se conoce que la madre soltera también enfrentaba una decepción amorosa que junto a la crisis financiera terminaron en una decisión fatal.

Aquí la transcripción completa de la carta que dejó Jessy Moreno:

"No tengo esperanza, he sido vencida y humillada, El hombre que dijo amarme me dejó sola, sola.

Me dejaron sin nada, todo lo que trabajé, todo lo que viví, todo lo que amé, todo lo que di, se me arrebató en un instante, mi error fue confiar en las personas equivocadas.

Qué equivocada estaba cuando pensé que esa era mi solución! Qué equivocada estaba en ese momento que recibí 'ayuda', pensé que las cosas mejorarían, qué equivocada estaba cuando decidí darle una oportunidad más al amor! Qué error más grande cubrir un error con otro y eso me llevó a perderlo todo, fallé en todo aspecto posible, y le fallé al ser que más amo en la vida, no tengo cómo sostener su estudio, no tengo cómo darle un plato caliente de comida, lo puse en peligro, cuánto lamento fallarte hijo, no tolero la idea que alguien pueda lastimarte por mi culpa, prefiero irnos lejos y olvidarnos de este mundo, respirar se hace cada vez más difícil, amenazas, deudas, desamor, no puedo más.

Me dirán cobarde, pero solo Dios sabe la angustia y el terror que me da pensar que alguien te pueda hacer daño por mi culpa, Si tan solo alguien me ayudara!!? ¿Quién me puede prestar dinero? ¿Un hogar tal vez?.

No hay nadie... El mundo es peligroso y yo no puedo protegerte.

No tengo esperanza, vencida, humillada y destruida. Sin fuerzas. Todos mis días son grises. Mi corazón palpita angustiado. Lloro de frustración e impotencia. Soy una fracasada.

Esta vez no te fallaré hijo mío, nadie podrá hacernos daño nunca más

Jessy Paola Moreno Cruz, y su hijo, May Ceballos.".