Bogotá. Nelson Williams Montes Lizarazo, exsacerdote perteneciente a la diócesis de Bogotá (Colombia), fue denunciado por una joven por abusos sexuales en diciembre de 1999. Mientras que para Paola (nombre ficticio) todo significó una cadena de abuso, para el expárroco todo se trató de una “relación de amor”.

Paola ahora tiene 30 años y declaró a Caracol Radio cómo inició el abuso cando ella solo era una niña: “Cuando yo tenía 10 años tocó por primera vez mis partes íntimas y días después lo repitió en dos ocasiones”. Tres años después, cuando el sacerdote salió de la ciudad para acabar con su seminario volvió a buscarla. “Apareció en la casa de mi hermano, donde yo estaba. Me tapó la boca y me violó. Dijo que lo que estaba pasando no estaba mal porque era un designio de Dios y tenía que ocurrir porque él ‘era un enviado de Dios’”.

“Días después me obligó a acompañarlo al Seminario Mayor de Bogotá. Estaba a punto de ordenarse. Dijo que yo era su sobrina. Me llevó a su habitación y volvió a violarme”, comentó.

Estos episodios se repitieron hasta el 2003, cuando la adolescente quedó embarazada. “Tuve a mi hijo a los 15 años y él registró al nene con su apellido. Pero siguió oficiando como cura como si nada hubiera pasado. Después de unos días dejó de aparecer y nunca respondió a mis llamados. En el 2007 ya no lo vi más”, siguió.

Ella no se quedó de brazos cruzados y lo denunció ante la Policía y el Arzobispado, no le fue bien. Su madre, por su lado, escribió una carta al cardenal contándole lo sucedido en el 2008. Jamás obtuvo respuesta.

Para el 2010, el padre Nelson William Montes Lizarazo fue transferido a Venezuela para que ya no se hable más del caso. Ejerció hasta el 2010 con “Licencia Pastoral en la Diócesis de San Carlos, Venezuela”. En el 2012, Paola intentó por última vez denunciar a su violador. Dos veces la fiscal rechazó el caso porque dijo que había prescrito. Seis años después la joven fue intimidada para que no demandara a la Arquidiócesis de Bogotá, a cambio de botar al sacerdote de la iglesia.

Ahora, en el 2020 el sacerdote Montes Lizarazo reapareció y contó la versión de sus hechos. Señaló que él tuvo una relación con la niña con el consentimiento de sus padres y hermanos pese a que ella solo tenía 10 años en ese entonces.

“Cuando uno se enamora no tiene un calendario para decir cuántos años tiene uno, o cuántos años tiene la otra persona. Las circunstancias se dan para que surja esta relación de amor”, comentó a Caracol Radio.

Finalmente, negó haber tenido relaciones con ella hasta que cumplió 14 años. “Yo vi la oportunidad de manifestar mis sentimientos, que fueron aceptados por la familia de la chica. Las circunstancias se dieron para que ella y yo tuviéramos una relación, y sucedió”, agregó.