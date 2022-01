Andrew Angus quiere recibir el 2022 de la mejor manera y para ello preparó un evento donde asistirán sus familiares y amigos, pero se aseguró de que el COVID-19 no sea uno de los invitados a su casa en San Francisco (Estados Unidos).

Alarmado por el aumento de casos de contagio en el país, donde la variante ómicron ya es predominante en la mayoría de los estados, el anfitrión someterá a todos los asistentes a pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) para evitar posibles contagios y asegurar la salud y bienestar de todos.

Para ello, según destaca Televisa, Angus gastó alrededor de 1500 dólares en una máquina que detecta el virus en 20 minutos. “Queríamos tener esta fiesta y creemos que podemos hacerlo de forma segura” aseguró el hombre durante una entrevista con la prensa local.

Al hombre no le bastó con que sus invitados se realizaran una prueba de antígenos, que son gratuitas y disponibles en la mayoría de las farmacias del país, pues aseguró que las pruebas PCR son más precisas. Señaló, asimismo, que no quiere poner en riesgo la vida de sus dos menores hijos quienes aun no tienen edad para vacunarse contra el coronavirus.

“No haríamos esto si solo tuviéramos pruebas rápidas de antígenos. Pero, con una prueba de PCR, será mejor para la infección asintomática y la infección temprana”, dijo Angus.

“Ha sido un año estresante, pero ha sido un año realmente genial e importante para nuestra familia, y para nosotros es importante que todos nos reunamos con nuestros amigos”, continuó el hombre, emocionado por realizar su fiesta.

Según relató, los asistentes deberán presentarse una hora antes del inicio de la fiesta y esperarán su turno a ser ‘testeados’. En una hoja de cálculo, Angus apuntó los nombres de todas las personas, así como la hora de la cita.

Los resultados de la prueba salen en 20 minutos. Mientras tanto, los asistentes deberán permanecerán en un ambiente a la espera de su diagnóstico.

“Pones el cartucho. Se calienta. Luego sacas la muestra de tu nariz, la pones en el cartucho otra vez y se sincroniza con mi teléfono”, dijo Angus.

Además de la prueba PCR, las personas deberán presentar su carné con el esquema completo de vacunación al momento de ingresar a su casa.

Las pruebas PCR han sido el estándar de prevención durante toda la pandemia para detectar casos de COVID-19, aunque su uso permanece limitado a los laboratorios. California reportó 41 mil casos confirmados de COVID-19 hasta el 30 de diciembre.

VIDEO RECOMENDADO

null null