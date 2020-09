El gobernador de Florida, Ron DeSantis, en conferencia de prensa informó el lunes que su estado no retomará una estricta cuarentena y para apoyar la decisión puso como ejemplo la situación de Perú que, según dijo, viene enfrentando sin éxito la pandemia del coronavirus (COVID-19) pese al excesivo bloqueo que impuso.

En conferencia de prensa, DeSantis estuvo acompañado del doctor Scott Atlas en The Villages, ofreció datos del avance del coronavirus en el estado y aclaró que una cuarentena no reduce el avance del virus y que por el contrario daña la economía.

“Ganamos 7.400 empleos en el sector privado en julio, imaginen si hubiéramos cerrado el estado, habríamos perdido 300 o 400 mil trabajos, creo que entendemos lo que tenemos que hacer y no cerraremos de nuevo, escucho a gente decir que cerrarán y me estremezco porque conocemos lugares que han hecho el encierro más draconiano como Perú, en cuarentena desde marzo y tienen el per cápita más alto de mortalidad en el mundo por COVID-19, en el mejor de los casos un bloque retrasa, pero no reduce la mortalidad”, dijo en conferencia el gobernador.

El martes Florida tuvo un alza repentina de más de 7.500 casos de COVID-19, sin embargo, DeSantis explicó que se debe al retraso del laboratorio Quest en la entrega de resultados que datan de abril pasado y aseguró que la tendencia de la pandemia está a la baja.

“El hecho de que Quest no reportara casi 75.000 resultados que se remontan a abril significa que la mayoría de los datos de hoy, aunque tendrán importancia histórica, tendrán poco impacto en el estado de la pandemia hoy”, precisó el Gobierno estatal en un comunicado citado por EFE.

De esta forma, la cuenta total desde el pasado 1 de marzo, cuando se informó del primer caso, llega a 631.040 y 11.521 muertos, entre ellos 147 de personas que no eran residentes permanentes del estado.