Se cortó el dedo por accidente y se lo reemplazaron con el del pie (VIDEO)

Melo Hairapetian sufrió un accidente que le pudo cambiar radicalmente la vida, pero gracias al avance de la ciencia médica hoy se desarrolla con casi total normalidad. En un video que está colgado en YouTube que ya se ha vuelto viral, el estadounidense de 45 años contó que perdió dos dedos de la mano cuando estaba cortando un árbol, pero tras someterse a una delicada operación, que duró alrededor de 16 horas, su problema fue (casi) resuelto.

"Necesitaba un pulgar. No puedes vivir con solo tres dedos en una mano. No puedes hacer nada. No puedes agarrar nada, no puedes cepillarte los dientes, echarte desodorante, abrocharte los botones", explicó Hairapetian. ¿Cuál fue la solución que le plantearon los médicos?

El plan que le propusieron consistía en sustituir el pulgar perdido con uno de los dedos de un pie. "Es un procedimiento increíblemente complicado", reconoció Sonya Agnew, cirujana del centro médico de la Universidad Loyola, donde fue operado Hairapetian, quien trabajó codo a codo con su colega Sameer Puri.

Pese a la complejidad del caso, la operación fue un éxito a tal punto de que el dedo del pie que le insertaron a Hairapetian se ve bastante natural como pulgar. Además, ya que le dejaron una parte del dedo en el pie, puede mantener el equilibrio sin problemas.