Cumplió su promesa. El cantante de reguetón Daddy Yankee llegó a diferentes zonas de Puerto Rico para entregar ayuda a las personas afectadas por los sismos, tal como lo había anunciado desde el último viernes.

El artista mundial, junto al productor de Pina Records, Raphy Pina, llegaron al municipio local de Guayanilla con un camión que cargaba 100 generadores eléctricos, comida, medicinas, artículos de higiene personal, combustible y hielo.

Los puertorriqueños se acercaban a él para agradecerle la ayuda y se tomaron fotografías con su ídolo, quien demostró gran humildad y cariño hacia la gente.

“Solidaridad, solidaridad. Seguir trabajando por el país. No perder la calma. Sabemos que estamos en tiempos un poco difíciles, pero no perder la fe y seguir adelante. Estoy bien orgulloso de Puerto Rico. Le hemos demostrado a todo el mundo una calidad increíble. Así es que, somos más los buenos en este país. Me pongo contento”, dijo Daddy Yankee cuando llegó al barrio Macaná, según informó el medio Primera Hora.

Por su parte, el dueño de Pina Records dijo que la movilización del pueblo le han impresionado y superado sus expectativas porque en varios lugares se han enviado ayuda.

“Hemos ido a varios lugares y ya tienen provisiones. Eso deja mucho que decir de nosotros los boricuas. Y seguimos, de barrio en barrio, pueblito en pueblito, ahora vamos a Yauco. Hasta que se acabe todo lo que tenemos”, indicó el productor.

Asimismo, pidió en redes sociales que no donen nada al gobierno para no repetir los errores del pasado y que las personas que quieren enviar ayuda pueden hacerlo mediante el Daddy Yankee Museum para que así se encarguen de las personas más afectadas.

“No donen nada al gobierno. Hagan esfuerzos comunitarios y lleven la ayuda personalmente. No repitamos los mismos errores del pasado”, se lee en Instagram.