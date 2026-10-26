La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuestionó la forma en que se desarrolló el retorno de la dirigente opositora María Corina Machado, quien llegó al país el último domingo y fue recibida por miles de simpatizantes. La mandataria consideró que su llegada pudo realizarse sin tanta exposición pública y se refirió a las condiciones en las que la opositora volvió al territorio venezolano tras permanecer fuera del país desde diciembre del año pasado.

“Podía evitarse el show, ahí están los aeropuertos, hay unas estructuras transitorias (de las) que la gente, como dije, tiene muy buenos comentarios, así que alejémonos del show”, manifestó la presidenta encargada en declaraciones transmitidas por el canal estatal VTV.

Rodríguez también evitó precisar qué ruta siguió Machado para ingresar nuevamente a Venezuela, luego de salir del país en diciembre de 2025 con destino a Oslo, Noruega, donde recibió el Premio Nobel de la Paz.

En ese contexto, la mandataria hizo referencia a las personas que han regresado a Venezuela tras acogerse a la ley de amnistía y al proceso de convivencia promovido por su Gobierno, quienes, según indicó, han podido ingresar por las nuevas instalaciones provisionales del aeropuerto de Maiquetía.

“Muchas personas beneficiadas de la ley de amnistía, de este proceso, que busca la convivencia pacífica, han podido entrar por las nuevas estructuras transitorias del aeropuerto”, agregó.

#AHORA Delcy Rodríguez califica como un "show" el regreso de Maria Corina Machado y dice que podía haber ingresado al país por un aeropuerto. "Espero que el diálogo siga siendo un espacio para la participación política, Este país es mucho más grande que cualquier persona, o que dos o que tres personas" afirmó. — Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) October 26, 2026





¿Qué pasará con Maria Corina?

Consultada sobre la posibilidad de que el sistema de justicia emprenda acciones contra Machado, la presidenta encargada expresó que espera que la dirigente opositora cambie de posición y contribuya al país.

“Ojalá haya arrepentimiento, rectificación y pueda aportar algo al país”, señaló Rodríguez.

“La justicia es un tema en el cual se está trabajando, para que la justicia en Venezuela sea independiente, sea transparente, pero sobre todo, no haya criminalización de la pobreza”, añadió.

¿Cuándo retornó María Corina a Venezuela?

Machado regresó a Venezuela el domingo, luego de varios intentos frustrados de ingresar al país, y fue recibida por miles de simpatizantes que se congregaron en las calles para expresarle su respaldo. Durante las manifestaciones, sus seguidores corearon consignas por la libertad y reclamaron la realización de elecciones presidenciales en 2027.

La dirigente opositora realizó una caravana de vehículos desde el estado Lara, en el occidente venezolano, hasta Caracas, después de su primera aparición pública tras ingresar al territorio nacional.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, atribuyó el retorno de Machado a las gestiones de mediación de su país. Antes de salir de Venezuela, la opositora había permanecido cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida, luego de denunciar irregularidades en las elecciones presidenciales de 2024.

En dichos comicios, el Consejo Nacional Electoral, organismo señalado por su cercanía al chavismo, proclamó vencedor a Nicolás Maduro sin publicar los resultados desglosados de la votación.