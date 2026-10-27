El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el proceso electoral de Brasil luego de que Luiz Inácio Lula da Silva derrotara a Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta presidencial del domingo. Pese a asegurar que no respaldó a ninguno de los candidatos, el mandatario estadounidense sostuvo que los comicios parecían fraudulentos y que habían proyectado una mala imagen.

Las declaraciones se produjeron el lunes, antes de que Trump abordara el avión presidencial Air Force One para viajar a un mitin en Misisipi. Consultado sobre los resultados, también señaló que mantiene una buena relación con Lula.

🇧🇷🇺🇸🗣 "Me pareció terrible": Trump critica victoria de Lula frente a Bolsonaro 🗳 El presidente de EEUU, Donald Trump, expresó su descontento con los resultados del balotaje en Brasil, en el que resultó triunfante el actual mandatario Luis Inácio Lula da Silva frente a Flávio Bolsonaro, a quien el republicano apoyaba abiertamente. 🗣 "Me pareció terrible. Parecía otra elección amañada, francamente. No tomé partido, pero fue una imagen terrible", dijo el mandatario a medios. — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) October 26, 2026





¿Qué dijo sobre las elecciones en Brasil?

El mandatario estadounidense sostuvo que su opinión sobre los comicios no respondía al apoyo a uno de los postulantes y manifestó su desacuerdo con la forma en que se desarrolló la elección. Durante sus declaraciones ante la prensa, expresó su percepción sobre el proceso.

“Tiene una pinta terrible. Me pareció terrible. Quiero decir, no tomé partido, pero parecían otras elecciones fraudulentas”, comentó.

Trump reiteró que no había respaldado a ningún candidato y cuestionó la imagen que dejó la votación. Al ser consultado sobre si tomaría alguna medida, respondió que su responsabilidad estaba en Estados Unidos y no en Brasil.

“Sinceramente, no tomé partido, pero la imagen que dio es pésima. No apoyé a nadie ni respaldé nada. Pero vi las elecciones y parecían muy, muy corruptas”, señaló.

Sobre su relación con el mandatario brasileño, Trump afirmó que ambos mantienen un vínculo cordial, aunque insistió en sus críticas al proceso electoral.

“Bueno, yo no gobierno Brasil, gobierno Estados Unidos, me gusta Lula, nos llevamos bien, pero creo que las elecciones dieron una imagen muy mala”, indicó.

El presidente estadounidense ya había cuestionado los resultados de las elecciones de 2020 en su país, cuando perdió frente a Joe Biden, y denunció un supuesto fraude sin presentar pruebas que sustentaran sus afirmaciones.