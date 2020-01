La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la resolución con la que se busca limitar el accionar militar del presidente Donald Trump contra Irán. Según lo debatido, el mandatario se verá impedido de tomar decisiones sobre el conflicto con el país del medio oriente sin pasar por el beneplácito del Congreso.

La votación tuvo un resultado de 224 diputados a favor y 194 en contra. Sorprendió que representantes republicanos votasen en la línea de la restricción a Trump. Sin embargo, lo mismo pasó con diputados demócratas, quienes se mostraron en contra de la resolución.

El documento aprobado tiene el rango de proyecto de ley de “sentido de Congreso”, por lo que no necesitará la firma de Trump. Además no es legalmente vinculante, según CNN. Así, esta decisión tendrá que ser confirmada en la Cámara de Senadores. De esta manera, Donald Trump no podrá hacer uso de las fuerzas armadas en el conflicto con Irán, salvo que el Congreso declare la guerra y promulgue una autorización legal.