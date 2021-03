El exsecretario de Defensa de Estados Unidos Christopher Miller, que ocupó el cargo en funciones desde que el expresidente Donald Trump cesó a Mark Esper, aseguró que el magnate incitó a las personas que asaltaron el Capitolio el 6 de enero con el discurso que pronunció ante ellos horas antes.

En un fragmento de una entrevista que Miller que concedió a VICE, que se emitirá el domingo, el exjefe del Pentágono se cuestiona si “alguien habría marchado hacia el Capitolio y lo habría invadido sin en el discurso del presidente”. “Creo que es bastante definitivo que eso no hubiera sucedido, así que sí”, zanja.

No obstante, Miller precisó que “no está seguro” de si Trump era “consciente” de que su discurso podría tener consecuencias “tan extremas”, pero insistió en que sabe que el incidente no habría sucedido si no hubiera pronunciado el discurso. En este sentido, recordando los eventos de aquel día, señaló que, cuando escuchó algunos de sus comentarios, los encontró “preocupantes” y que hicieron “sonar las alarmas”.

“Parece causa y efecto”, dijo, aludiendo al discurso y al incidente en el Capitolio, que dejó cinco muertos. “La pregunta es: ¿sabía que estaba enfureciendo a la gente para hacer eso? No lo sé”, declaró el ex secretario de Defensa, que recibió críticas por su rol en la respuesta al asalto, entre otras cosas por el tiempo que tardó en desplegarse a la Guardia Nacional. Como secretario de Defensa en funciones aquel día, Miller estaba a cargo de la respuesta del Ejército.

Christopher Miller, exsecretario de Defensa de Estados Unidos. (Foto: JOSHUA ROBERTS / POOL / AFP).

“Lucharemos. Lucharemos como demonios. Si no luchas como demonios, no tendrás un país nunca más”, comentó Trump ante sus partidarios en el discurso pronunciado el 6 de enero, que se extendió durante 70 minutos.

Partidarios de Trump asaltaron el Capitolio cuando el Congreso celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, celebradas el 3 de noviembre. El expresidente rechazó repetidamente el resultado electoral, afirmando que se había producido un “fraude”, aunque sin proporcionar pruebas al respecto.

En esta foto de archivo tomada el 6 de enero de 2021, los partidarios de Trump chocan con la policía mientras intentan asaltar el Capitolio. (Foto de Joseph Prezioso / AFP).

Al menos 280 personas fueron arrestadas por estar presuntamente involucradas en el asalto al Capitolio y se han presentado cargos contra más de 300.

Fuente: Europa Press