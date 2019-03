Donald Trump: "Rusia tiene que salir" (de Venezuela)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este miércoles con la esposa de Juan Guiadó, Fabiana Rosales, a quien recibió en la Clasa Blanca, en Estados Unidos.

Durante su encuentro, el presidente estadounidense hizo un llamado a Rusia de retirarse de Venezuela luego que Moscú enviara el último fin de semana aviones con personal y equipos militares para la "cooperación" con el gobierno de Nicolás Maduro.

"Rusia tiene que salir", señaló Trump. Asimismo indicó que "los soldados rusos deben abandonar Venezuela" y señaló que "todas las opciones" estaban abiertas para que eso sucediera.

"Estamos con ustedes al 100 %", le dijo Donald Trump a Rosales, esposa del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, durante su encuentro.

Como se recuerda, dos aviones de la fuerza aérea rusa con casi 100 soldados aterrizaron en Venezuela.

Asked about Russian actions in Venezuela, president Trump says: "Russia has to get out." pic.twitter.com/7I2aERdRuZ

— Dori Toribio (@DoriToribio) 27 de marzo de 2019