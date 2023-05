El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, disolvió la Asamblea Nacional por grave crisis y conmoción interna. Asimismo, solicitó al Consejo Nacional Electoral que se convoquen a elecciones dentro del plazo de siete días.

“Esto no es fiscalización, es una constante obstrucción que ha generado una grave crisis política y conmoción interna que se refleja en la casi nula confianza de la sociedad ecuatoriana en la Asamblea Constitucional. Para dar una salida constitucional al Ecuador he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna para lo cual he firmado el Decreto Ejecutivo N°741″, señaló en mandatario en un mensaje a la Nación.

“Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Esta es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque el devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, aseveró.

Asimismo, el presidente Lasso indicó que su decisión es la mejor posible pues abre “el camino a recuperar la esperanza, la tranquilidad”.

Disuelven Asamblea Nacional de Ecuador.