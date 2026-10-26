Las lluvias vinculadas al fenómeno de El Niño han provocado inundaciones, deslizamientos y desbordamientos de ríos en Ecuador, con consecuencias en 23 de las 24 provincias del país. Desde finales de agosto, las emergencias han dejado tres fallecidos, más de 30.000 personas afectadas y daños en miles de viviendas, mientras las autoridades mantienen el monitoreo ante la posibilidad de nuevas precipitaciones.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó que, hasta el 25 de octubre, se habían registrado 629 eventos adversos, con 28.276 personas afectadas y otras 2.258 damnificadas. Las emergencias también ocasionaron daños en 7.618 viviendas, destruyeron otras 20 y perjudicaron carreteras y puentes.

Esmeraldas registra 17.924 personas impactadas y Guayas, 7.640, por lo que ambas provincias reúnen cerca del 83 % del total nacional. También se reportaron 2.292 afectados en Los Ríos, 882 en El Oro y 540 en Manabí, mientras los fallecimientos corresponden a dos personas en Azuay y una en El Oro.

Localidades afectadas

Durante el fin de semana, el desbordamiento de ríos inundó viviendas y calles en Balao y Tenguel, localidades de la provincia de Guayas. En la comunidad Virgen del Cisne, perteneciente a Tenguel, las primeras estimaciones calcularon que unas 300 familias resultaron afectadas.

Las lluvias también causaron inundaciones en distintos sectores de Manta, en Manabí, durante la madrugada del lunes 26 de octubre. Los reportes mencionaron afectaciones en Costa Azul, Tarqui y Jocay, así como daños en instalaciones de la terminal terrestre y un mercado, mientras algunas instituciones educativas suspendieron sus actividades de manera preventiva.

En Azuay, un deslizamiento ocurrido en la comunidad de Zhumiral, en el cantón Camilo Ponce Enríquez, llevó a evacuar a 15 personas de cuatro familias. Los afectados fueron trasladados a un alojamiento temporal.

Los registros meteorológicos reflejan la intensidad de las precipitaciones en distintas zonas del país, pese a que varias localidades costeras suelen atravesar un período seco en esta época. Según información difundida por Primicias, la estación de Milagro, en Guayas, acumuló 195,9 milímetros de lluvia hasta el 20 de octubre, frente a una media mensual de 4,2 milímetros.