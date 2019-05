EEUU: Donald ​Trump abraza a un hombre vestido de muro fronterizo (VIDEO)

Durante un mitin en Montoursville, en Pennsylvania (EE.UU.), el presidente, Donald Trump, descubrió entre los cientos de asistentes a un hombre vestido con un traje que semejaba un muro de ladrillos; y lo llamó y abrazó.

"El muro se está construyendo mientras nosotros hablamos", dijo Donald Trump a la gente en referencia a la muralla fronteriza que prometió construir en el límite con México.

Al ver al hombre, que llevaba un cartel en el que se leía "Constrúyeme", Trump señaló: "Súbanlo aquí, miren a ese tipo", mientras sus seguidores coreaban: "¡Construye el muro!".

El hombre vestido de "muro de ladrillos" llevaba además una gorra roja con el lema electoral de Trump, accedió y subió al estrado, según NBC.

El mandatario estadounidense le estrechó la mano y abrazó. "Ahora sabemos por quién va a votar...muchas gracias", indicó.

"Ha dicho, Soy de San Diego, ¿os lo podéis creer?, soy de San Diego y necesitamos el muro", aseveró el presidente, citando a su seguidor identificado como Blake Marnell, según The Associated Press.

"Tendremos casi 500 millas de muro a finales del año que viene", afirmó en la víspera Trump. Por ahora, sin embargo, su Gobierno sólo ha licitado la construcción de 244 millas, y más de la mitad debe ser financiado con fondos del Departamento de Defensa.

At his rally in Pennsylvania, @realDonaldTrump spots a big supporter of the border wall and calls him up to the stage to shake his hand.



WATCH LIVE: https://t.co/FZ8c0HdnAx pic.twitter.com/s8XX9JlAH8