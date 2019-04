El fenómeno ambiental que está matando delfines: el calentamiento de los océanos

Síguenos en Facebook

Investigadores en Estados Unidos se encuentran alarmados debido a la reciente muerte de delfines en el mar. Según sus investigaciones, esta especie estaría en serios problemas debido al calentamiento global.

Tras una ola de calor que golpeó las aguas de Australia Occidental en 2011, los científicos notaron que las temperaturas más cálidas de los océanos causan que hayan menos nacimientos de delfines y disminuyen la tasa de superviviencia del animal.

Después de la ola de calor, la tasa de supervivencia de algunas especies de delfines cayó un 12%, según un estudio publicado el lunes en la revista Current Biology.

De igual forma, los investigadores están preocupados por el cambio en la tasa de natalidad de los delfines, el cual ha descendido. Ellos observaron que las aguas más cálidas mataban plantas de la llamada pradera marina, lo que arrastra consigo a todo el ecosistema de la bahía.

Por ahora, los científicos no tienen claro el cambio en la supervivencia de los delfines y su tasa de natalidad, pero creen que el calor puede haber retrasado la madurez sexual del animal. Aunque no todos los grupos de delfines han sido afectados, no saben si en un futuro se verán afectados de manera similar.

"Es probable que haya muchas más olas de calor en el océano. El cambio climático es particularmente duro para los océanos, que absorben el 93% del desequilibrio energético de la Tierra. Los estudios han encontrado que los océanos se han estado calentando a un ritmo acelerado desde la década de 1960", precisa el estudio.