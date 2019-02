​'El Puma' Rodríguez a Roger Waters: "Me parece que es un tonto"

Síguenos en Facebook

José Luis Rodríguez 'El Puma' calificó de "tonto" al músico británico Roger Waters, uno de los fundadores de la legendaria banda Pink Floyd, luego de que este criticara el concierto 'Venezuela Aid Live', el cual pretende recaudar fondo en ayuda humanitaria para el país llanero.

"Si lo encuentro personalmente le voy a decir que está totalmente equivocado. Me parece que es un tonto, muy tonto", señaló el cantante venezolano de 76 años en declaraciones que recoge la agencia ANSA.

Asimismo, les pidió a los críticos como el artista inglés a que "vayan a Venezuela y vean cómo mueren los niños de inanición, de hambre, de gente buscando alimentos en los basureros, de gente muriendo del dolor porque no tiene un calmante y que vean eso a ver si no es necesario que levantemos nuestra voz para que esta dictadura termine".

En un mensaje que compartió en sus redes sociales, Roger Waters señaló que el recital organizado por su compatriota Richard Branson en Cúcuta (ciudad colombiana situada en la frontera con Venezuela) "no tiene nada que ver con las necesidades de los venezolanos, no tiene nada que ver con la democracia, no tiene nada que ver con la libertad".

"Tiene que ver con que Richard Branson compró lo que dice Estados Unidos de 'hemos decidido tomar control de Venezuela'", indicó.

Dijo, además, que tiene amigos en Caracas y "que por el momento no hay guerra civil, ni caos, ni asesinatos, ni una dictadura aparente, ni detenciones masivas de opositores, ni eliminación de la prensa (...) aunque esa es la narrativa que nos venden".