Una anécdota recogida por el diario The New York Times relata que, en 2008, luego de ser elegido vicepresidente, Joe Biden tuvo una conversación con el entonces presidente afgano, Hamid Karzai. Este lo instó a presionar a Pakistán para que erradicara los santuarios talibanes en su territorio. Se dice que Biden respondió que Pakistán era 50 veces más importante para EE.UU. que Afganistán. Esta semana, el ahora inquilino de la Casa Blanca volvió a dejar en claro que entre sus prioridades no está ese convulsionado país de Asia Central.

Biden anunció el miércoles que completará el retiro total de tropas estadounidenses de suelo afgano, con lo cual pondrá fin a 20 años de guerra, la más larga de su país. “Soy el cuarto presidente de que tiene tropas en Afganistán. No le pasaré esta responsabilidad a un quinto […]. Más que volver a la guerra con los talibanes, tenemos que centrarnos en los retos que determinarán nuestra posición y poder en los años venideros”, ha argumentado el mandatario, que tiene la mira puesta en la agenda interna de reflotar la economía y renovar la matriz energética; mientras que, en el plano internacional, su mayor preocupación es China.

Se calcula que quedan unos 2500 soldados estadounidenses (y alrededor de unos 7000 de otros países de la OTAN) en Afganistán. La administración Trump había previsto el abandono del país para el 1 de mayo, pero Biden ha dicho que deberá llevarse a cabo antes del 11 setiembre, fecha simbólica por representar el vigésimo aniversario de los ataques de Al Qaeda a EE.UU. Este hecho fue el que desató la invasión a Afganistán, aunque ninguno de los terroristas en los aviones ni el propio Osama bin Laden, líder del grupo terrorista, eran afganos.

Joe Biden está decidido a poner fin a la intervención en Afganistán. (Andrew Harnik / POOL / AFP)

En dos décadas, los costos de la guerra son altos. De acuerdo con el Departamento de Defensa, a lo largo del conflicto se han desplegado más de 775,000 tropas. El pico se dio en 2011, con 110 mil, año en el que finalmente se dio muerte —en Pakistán— a Bin Laden. Del total de militares desplegados, 2300 murieron y más de 20 mil fueron heridos en combate. En cuanto a víctimas civiles, desde 2009, la ONU ha documentado al menos 100 mil civiles afganos muertos o heridos. En términos económicos, el Departamento de Defensa calculó los gastos entre 2001 y 2019 en 778,000 millones de dólares.

Talibanes

La guerra de Afganistán giró rápidamente en una guerra contra los talibanes, a los que EE.UU. acusó de cobijar a Bin Laden. El Talibán (que en pashtún significa ‘estudiantes’) fue fundado en 1994 por el mullah y exmuyahidín Mohammed Omar. Los muyahidines fueron combatientes islamistas apoyados por EE.UU. para que luchen contra la ocupación soviética de Afganistán, la cual comenzó en 1979 y finalizó en 1989. En los 90, tras el retiro de los rusos, comenzó una cruenta guerra civil, donde los talibanes, grupo fundamentalista apoyado por Pakistán, empezaron a destacar. En 1996 toman la capital, Kabul, y se hacen con el Gobierno, hasta que la coalición internacional liderada por EE.UU. los despoja del poder.

Con la intensión de terminar la participación de EE.UU. en la guerra, el Gobierno de Donald Trump inició en 2018 conversaciones para llegar a un acuerdo de paz con los talibanes. En febrero de 2020, EE.UU. y la OTAN prometieron retirar sus tropas, mientras que el Talibán se comprometió a que ni Al Qaeda ni ningún otro grupo extremista opere en los territorios que controlan, lo cual no se ha cumplido.

Combatientes talibanes tienen control sobre varias áreas del país, pero no del Gobierno. (Foto: AFP)

El general David Petraus, excomandante en jefe de la OTAN en Afganistán, dijo al medio Defense One que “actualmente un número de dos dígitos de provincias [afganas] tienen presencia de Al Qaeda en zonas que controla el Talibán”. El oficial agregó: “Poner fin a la participación de EE.UU. en una guerra interminable no pone fin a la guerra interminable. Y me temo que esta guerra va a empeorar”.

La mayoría de expertos coinciden en que el retiro de EE.UU. llevará a una inevitable toma del poder por parte del Talibán. Para conseguirlo, según Petraus, este grupo islamista pasará a la ofensiva, crecerán los territorios sin gobierno y en ellos florecerán las organizaciones terroristas. En una editorial reciente, el diario The Washington Post cuestionó que Biden “está tomando el camino fácil” y “abandonando” a Afganistán, especialmente a las mujeres, quienes han sufrido las mayores opresiones y violaciones de derechos bajo el régimen talibán.

VIDEO SUGERIDO:

TE PUEDE INTERESAR:

- De rechazar la vacuna a la UCI: el caso en Países Bajos que apura la campaña de inmunización

- Venezuela: Médicos y enfermeras protestan para pedir vacunas contra el COVID-19 (FOTOS)

- Coronavirus: Chile registra más de 7.000 nuevos casos por tercer día consecutivo