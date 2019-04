Estudio revela que 1 de cada 4 adultos japoneses de entre 20 y 30 años son vírgenes

Síguenos en Facebook

Muchos jóvenes inician su vida sexual a una temprana edad, sin embargo en Japón esta tendencia sería todo lo contrario.

Según un reciente estudio, en Japón los adultos tienden a iniciar sus primeras experiencias sexuales a la edad de 20 años, mucho más tarde que en Estados Unidos o Reino Unido.

Los expertos de la Universidad de Tokio descubrieron que la inexperiencia sexual está en aumentó en Japón. Mujeres de 18 a 39 años sostuvieron que nunca habían tenido relaciones sexuales en 2015 que fue el 24,6%, un aumento con respecto a 1992 que fue de 21,7%.

En el caso de los hombres de la misma edad, un 25,8% señalaron ser vírgenes en 2015, en comparación a 1992 que era de un 20%.

Cabe precisar que los investigadores basaron su estimación nacional en datos de siete encuestas nacionales de fertilidad realizadas durante tres décadas.

Por otro lado, el informe encontró que el mayor porcentaje de hombres con ingresos bajos permaneció sin tener su primera experiencia sexual en comparación con las mujeres.

Debido a que muchos japoneses se inician a tardía edad en su sexualidad, la población de Japón es una nación "superenvejecida", lo que significa que más del 20% tienen más de 65 años. Solo en 2017 nacieron 946 060 bebés, el más bajo a comparación de 1899.

Por lo que, gobiernos locales han incrementado sus esfuerzos para emparejar solteros en un intento por revertir la disminución de la tasa de fertilidad del país.

Según el experto Choo, las discusiones sobre pornografía y sexo siguen siendo un tema tabú. "Mis estudiantes no pueden usar la palabra ‘pene’ o ‘vagina’, y si una mujer expresa algún conocimiento o interés en el sexo, se te ve como una mujer perdida. Los hombres tampoco hablan de eso".

Asimismo, sostuvo que algunas personas que se encuentran en una relación no tienen sexo. "Algunas personas no quieren estar en una relación porque no quieren ser sexuales. Todo esto está sucediendo al mismo tiempo entre los jóvenes de Japón", agregó.