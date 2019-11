Canciller mexicano: Perú no permitió que avión que llevaba a Evo Morales recargue combustible en Lima

Síguenos en Facebook

En una conferencia de prensa en su país, el canciller mexicano Marcelo Ebrard dio detalles de la ruta que siguió el avión de la Fuerza Aérea que transporta a Evo Morales desde Bolivia a México, país que decidió darle asilo político al ex presidente andino.

Ebrard aseguró que fue complicado conseguir las autorizaciones para usar el espacio aéreo y que en el viaje de retorno a México con Evo Morales, el gobierno peruano le suspendió el permiso para que la nave pudiera recargar combustible en Lima por "valoraciones políticas".

"La ruta que teníamos para retornar era la misma. Regresar por Lima, luego salir por Aguas Internacionales, y de ahí hasta México. Pero ya casi por salir, al rededor de las 7:30 de la noche (hora México) el gobierno del Perú por vía de su canciller me comunicó que por valoraciones políticas se suspendía ese permiso para bajar en Lima para recargar combustible y retornar a México", explicó Ebrard.

"Entonces eso fue muy difícil, muy tenso porque en el aeropuerto donde estaba Evo Morales en ese momento ya había una situación difícil porque los seguidores de él estaban en torno al aeropuerto y al interior habían elementos de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Fue un periodo de mayor tensión para nosotros", señaló el diplomático esta mañana.

Según reveló, como solución Paraguay le dio el permiso para recargar combustible en la ciudad de Asunción y de permanecer unas horas. Sin embargo señaló que Perú si le dio permiso para usar su espacio aéreo.

"De ahí, volver a hablar con Perú, (le dijimos) bueno no vamos a bajar a recargar combustible pero déjenos usar su espacio aéreo de regreso. Entonces hicieron las consultas correspondientes y el canciller me habló y me dijo sí estamos de acuerdo con eso", contó el encargado de relaciones exteriores mexicano.