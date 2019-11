Evo Morales: Lula da Silva lamentó "golpe de Estado" en Bolivia

Síguenos en Facebook

Luiz Inácio Lula da Silva, el expresidente de Brasil, quien el viernes recuperó su libertad tras pasar 580 días en la cárcel, lamentó el "golpe de Estado" que llevó a Evo Morales a renunciar a la presidencia de Bolivia.

"Acabo de saber que hubo un golpe de Estado en Bolivia y que el compañero Morales fue obligado a renunciar", escribió Lula en su perfil de la red social Twitter.

"Es lamentable que América Latina tenga una élite económica que no sepa convivir con la democracia y con la inclusión social de los más pobres", añadió el exmandatario, que gobernó Brasil entre 2003 y 2011 y convivió parte de ese tiempo en el poder con Morales, quien estaba en el cargo desde enero de 2006.

Lula da Silva, líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT), recuperó este viernes su libertad tras pasar un año y siete meses en prisión, condenado a ocho años por corrupción, gracias a un cambio en la jurisprudencia decidido por la Corte Suprema.

Evo Morales renunció en medio de violentas protestas por supuestos fraudes en las elecciones del pasado 20 de octubre, y horas después de haber convocado otros comicios, como recomendó la Organización de Estados Americanos (OEA), que dijo haber detectado irregularidades graves en el cómputo de los resultados.

El país atraviesa una seria crisis desde las elecciones del 20 de octubre, en las que fue proclamado vencedor pero la oposición denunció fraude y pidió su renuncia. Los enfrentamientos han dejado tres muertos y más de 400 heridos.

"No queremos enfrentamientos", expresó Evo Morales, a la vez que dijo renunciar para propiciar la "pacificación" de Bolivia y que "vuelva la paz social".

Evo Morales aseguró que estará en un futuro en Cochabamba, la zona de Bolivia desde la que inició su carrera política, tras una serie de rumores sobre su salida del país. "No tengo por qué escapar", declaró el mandatario, porque "no he robado nada".

Fuente: EFE