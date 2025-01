Nicolás Maduro no ha quedado debilitado luego del 10 de enero sino que está fortalecido porque ha logrado quedarse en el poder, afirma el exministro de Relaciones Exteriores Miguel Rodríguez Mackay.

¿Es posible, y qué consecuencias traería, una incursión armada para sacar del poder a Maduro?

Ello es una completa irrealidad. No es posible. Primero por el derecho internacional que niega toda posibilidad de invasiones y, segundo, porque sería el acto más sangriento con un altísimo costo de vidas humanas, no solamente para los invasores, sino para los invadidos.

¿Parece no existir otra forma de acabar con esta dictadura?

Yo veo un acto armado posible, pero desde adentro, no desde afuera. Un acto armado de insurgencia popular y de rebelión militar, desde las entrañas, endógeno antes que exógeno.

¿La incursión podría ser posible con Trump en Estados Unidos?

No, yo creo que Donald Trump es consciente de que ese no es el formato para acabar con Nicolás Maduro. Van a apretar a Venezuela con sanciones, inclusive acrecentando los millones de dólares de recompensa e invirtiendo en inteligencia; pero, de allí a que el Estados Unidos de Trump se aventure a un nuevo acto invasivo, como el de Bahía de Cochinos, podría ser frustrante. Cuidado con eso. Siempre he estado en contra de un acto invasivo contra Venezuela, fundamentalmente por la gente, antes que por la cúpula militar, que no me preocupa, sino el pueblo. Allí habría mucho costo.

¿Cómo ve la situación en Venezuela post 10 de enero?

Creo que en Venezuela se ha producido un sentimiento de frustración colectiva que va a producir una ola migratoria. Nadie va a querer quedarse en Venezuela y los jóvenes son los primeros que van a coger maletas y emprender la marcha como lo han hecho millones en los últimos tiempos.

¿Y el Perú seguirá siendo destino de parte de esta ola migratoria?

Me temo que si y será importante que adoptemos las medidas de política migratoria anunciadas y que el Gobierno hizo saber que se iban a aplicar porque de otra forma vamos a colapsar. El Perú no puede ser imputado como país xenofóbico porque aquí hay cerca de 2 millones de venezolanos, pero tenemos que adoptar medidas.

¿Qué le faltó a la oposición venezolana para hacer respetar la voluntad de su pueblo?

Yo creo que la oposición ha tenido un defecto y una virtud sustantiva. Su virtud ha sido que ha logrado un nivel de unidad que no tenía, antes era una oposición muy dividida, pero ahora es una oposición más unida y cohesionada; pero frente a esa virtud se ha superpuesto el error, yo diría la falla de haber asumido una actitud del romanticismo de las relaciones internacionales.

¿Qué le queda a las fuerzas democráticas de Venezuela para acabar con la dictadura?

Siempre he dicho que mientras Maduro esté al frente del poder militar coactivo y coercitivo, nada va a cambiar en Venezuela. Mi planteamiento ha sido siempre de que Maduro, como no quiere salir por las buenas, tendrá que salir por un proceso de rebelión al interior de las Fuerzas Armadas y una insurgencia civil con apoyo de la inteligencia internacional. A ello debe sumarse una buena estrategia de concertación de la política internacional y la mejor forma de hacerlo es el rompimiento masivo de relaciones diplomáticas con la Venezuela de Maduro.

¿Nicolás Maduro está realmente debilitado?

Yo no creo que haya quedado debilitado. Me da pena, pero soy muy realista, él está fortalecido porque ha logrado su cometido de quedarse en el poder. Creo que están haciendo una mala lectura los que piensan que ha quedado debilitado. Lo que pasa es que hay un pueblo que ante la frustración de no alcanzar un cambio de gobierno, ha empezado a perderle miedo a Maduro.