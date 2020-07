El presidente ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, manifestó que las versiones sobre un posible acuerdo en secreto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son “bastante ridículas”.

En declaraciones al medio “Axios”, el presidente ejecutivo de Facebook desmintió totalmente los rumores y defendió todas las directrices que vienen siguiendo en base a su discurso político.

“He escuchado esta especulación, también, así que déjame ser bien claro. No hay acuerdo de ningún tipo”, sostuvo Zuckerberg. “De hecho, la idea de un acuerdo es bastante ridícula”.

Zuckerberg reconoció a “Axios” haberse reunido con el mandatario estadounidense. Medios locales habían asegurado que mantuvo con él una cena en la Casa Blanca. “El hecho de que me haya reunido con un jefe de Estado no debería ser sorprendente, y no sugiere que tengamos algún tipo de trato”.

“Acepté la invitación para cenar porque estaba en la ciudad y él es el presidente de los Estados Unidos”, puntualizó Zuckerberg.

En medio de la entrevista, el reconocido creador de Facebook manifestó que tiene muchos puntos en desacuerdo con Trump. Entre ellas resaltaron sus políticas de inmigración, cambio climático y su “retórica divisiva e inflamatoria”.

Según señala el medio “CNET”, el ejecutivo ha sido criticado por apoyar en algunas ocasiones la no intervención de publicaciones controvertidas de Trump. Facebook encaró un boicot publicitario durante este mes de julio, que fue organizado por los defensores de los derechos civiles.

Esta acción tuvo como argumento que la empresa no hacía lo suficiente para luchar contra el discurso de odio.