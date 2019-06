Funcionarios encienden accidentalmente el filtro de gato durante Facebook Live

El gobierno provincial de Khyber Pakhtunkhwa de Pakistán encontró una manera de aumentar las calificaciones de sus conferencias de prensa por medio de los Facebook Live.

Por accidente, la transmisión en vivo en Facebook del ministro regional, Shaukat Yousafzai, hablando con periodistas, se volvió viral el viernes, luego de que alguien que estuvo a cargo se olvidó de apagar el filtro de gatitos.

Como resultado, Yousafzai y algunos otros políticos desarrollaron orejas puntiagudas, bigotes y pelos en su rostro.

Inmediatamente, los usuarios comenzaron a inundar la transmisión en vivo con comentarios graciosos. Algunos, colocaban pantallazos para que el encargado de el en vivo se dé cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Luego del bochornoso incidente, el video en vivo fue borrado de las redes sociales y la entidad ofreció unas disculpas mediante un comunicado publicado en Twitter.

"Clarification Notification"



Pakistan tehreek e insaf social media team is deemed to be the pioneers of social media in Pakistan. We not only price power cells in bringing Pakistani politics to internet but also feel content in setting high standards of SOPs#PTISMT

1/4 pic.twitter.com/oMPTu88LZ1