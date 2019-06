Hombre con extraña enfermedad pide que le amputen las manos

Síguenos en Facebook

Abul Bajandar, de 28 años, sufre epidermodisplasia verruciforme, una rarísima enfermedad genética que le producen en los pies y manos impresionantes verrugas en forma de cortezas, por lo que fue apodado como "el hombre-árbol".

El joven acaba de anunciar que deseaba que le amputaran las manos para calmar su insoportable dolor.

En 2016 ingresó al hospital en Bangladesh, luego fue declarado como curado. Sin embargo, sufrió varias recaídas y en total fue sometido a 25 operaciones quirúrgicas. Desde enero está de nuevo ingresado en un hospital de la capital.

"Ya no soporto el dolor. No puedo dormir por la noche. Pedí a los médicos que me corten las manos para tener al menos un respiro", declaró a la agencia AFP.

Su madre, Amina Bibi apoya en la decisión de su hijo: "Al menos será liberado del dolor. Es un infierno", confesó.

Abul Bajandar también tiene verrugas en los pies, pero éstas están menos extendidas. Dijo que había pedido ser tratado en el extranjero, pero no dispone del dinero para cubrir los gastos.

Samanta Lal Sena, cirujana plástica jefa del hospital de Daca, donde el paciente es tratado gratuitamente, indicó que una comisión de siete médicos se reunirá el martes para discutir su caso.