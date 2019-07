Joaquín Guzmán Loera: ¿Qué dijo 'el chapo' tras ser sentenciado a cadena perpetua?

Síguenos en Facebook

Joaquín Guzmán Loera, el hombre más buscado por Estados Unidos tras la muerte de Osama Bin Laden, fue condenado a cadena perpetua por sus delitos en el mundo del narcotráfico.

En un tribunal de New York, el juez federal de Brooklyn Brian Cogan dijo que debía sentenciarlo por su "crueldad abrumadora", razón suficiente para mandarlo a prisión de por vida, tal como lo solicitó el gobierno.

Pero, ¿qué dijo el popular 'chapo' durante el tiempo en que se decidía su destino cruel y fatídico?

Con un traje gris, la mirada seria y un bigote espeso, Guzmán Loera se dirigió al juez en español para decirle: "Ya que el gobierno de Estados Unidos va a enviarme a una prisión donde nunca más van a escuchar mi nombre, aprovecho para decirles: aquí no hubo justicia", según indicó AFP.

CNN contó que el mexicano se sintió en todo momento inconforme con el proceso. “No quiso traer de vuelta al jurado... Usted alega que la acción del jurado no fue importante porque hubo muchas pruebas en mi contra...¿Por qué fuimos a juicio?”, dijo 'el chapo'.

“¿Por qué no me sentencian el primer día? El jurado no fue necesario, entonces”, agregó.

Su esposa, la ex reina de belleza Emma Coronel (30), llegó hasta el tribunal para seguir la audiencia del 'chapo'. Tras la decisión del juez, el narcotraficante le lanzó besos y se tocó el pecho. Ella le correspondió y también se tocó el corazón.

El ex jefe del Cartel de Sinaloa se quejó de las condiciones que afronta en la prisión de Estados Unidos. "Ha sido una tortura las 24 horas, emocional, psicológica, mental", y lamentó que sus hijas mellizas no hayan podido asistir a la audiencia y que su esposa no pueda visitarlo en prisión.

El fiscal a cargo de su caso, le lanzó una amenaza que finalmente se llegó a concretar. "Nos aseguraremos de que pase cada minuto de cada día del resto de su vida en prisión aquí, en Estados Unidos", dijo a periodistas el fiscal federal de Brooklyn, Rihard Donoghue.