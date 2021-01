Tras los enfrentamientos y disputas de Hollywood con el exmandatario Donald Trump, los artistas decidieron dar vuelta a la página y seguir por el camino de la esperanza y la democracia de la mano de la toma de mando de Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

A través de una gala de lujo, los artistas de Hollywood dieron la bienvenida y su respaldo al 46° presidente de Estados Unidos. Asimismo, concurrieron a una gran fiesta en donde tuvieron participación renombrados actores, cantantes y figuras mediáticas de habla hispana.

CELEBRACIÓN EN HOLLYWOOD

La fiesta promovida por los artistas fue denominada “Celebrating America”. En ella participaron distintas personalidades, también de Latinoamérica, quienes adoptaron el patriotismo estadounidense, exhortando a la hermandad y tolerancia después del turbulento mandato de Trump. La gala fue retransmitida por grandes cadenas televisivas en el país, con excepción de Fox.

El galardonado actor Tom Hanks mencionó algunas palabras después de la toma de mando del nuevo jefe del Estado y consideró que “las últimas semanas y los últimos años hemos sido testigos de profundas divisiones y de un preocupante rencor en nuestra tierra”.

“Esta noche reflexionamos sobre Estados Unidos: la práctica de nuestra democracia, los fundamentos de nuestra república, la integridad de la Constitución, la esperanza y los sueños que todos compartimos en busca de una unión más perfecta”, añadió.

El cantante Bruce Springsteen inició la velada desde el Monumento Lincoln en el centro de Washington D.C. elogiando la presidencia de Biden. “Buenas noches, EE.UU. Estoy orgulloso de estar aquí en el frío Washington”, afirmó, antes de interpretar “Land of Hope and Dreams” a solo unos cientos de metros del Capitolio que fue asaltado hace dos semanas por ultraderechistas partidarios de Trump.

La celebración recorrió todo el país conectando a los espectadores de forma televisiva desde Washington D.C. con ciudades como Nashville, Memphis, Seattle, Nueva York y Los Ángeles. La “Celebrating America” tuvo como broche final los imprescindibles fuegos artificiales al estilo de cualquier gran evento en los EE.UU.

Por otro lado, las actuaciones musicales tuvieron una coincidencia en un mismo tema enfocado en la ilusión por el mañana.

La cantante Katy Perry cantó “Firework”, mientras que Bon Jovi interpretó “Here Comes the Sun” y John Legend se ocupó de “Feeling Good”, para posteriormente Justin Timberlake entonar “Better Days” y Foo Fighters “Times Like These”.

Al margen de los discursos de Joe Biden y Kamala Harris, entre canción y canción, homenajearon a los trabajadores fundamentales como médicos y maestros, que han lidiado y trabajado con el país durante toda la pandemia.

El chef José Andrés pidió que “todos se unan a la lucha” contra “la crisis del hambre” que afecta a Estados Unidos. Asimismo, la actriz Kerry Washington subrayó lo histórico de que una mujer, negra y también de origen asiático sea vicepresidenta. Añadió que “es la primera, pero no será la última”.

PRESENCIA

Para el acto oficial de la investidura, la cantante Jennifer Lopez representó a los artistas latinos entonando los himnos “This Land Is Your Land” y “America the Beautiful”.

Otros artistas de Hollywood insistieron en mensajes inclusivos para toda la población y la nueva democracia. Por ejemplo, la actriz Eva Longoria dijo que es “responsabilidad” de los ciudadanos “proteger y construir una democracia más inclusiva cada día”.

La leyenda del sindicalismo Dolores Huerta, junto a otras figuras del país como Kareem Abdul-Jabbar, leyó extractos de discursos de investidura célebres en la historia de EE.UU., como los de Abraham Lincoln o John F. Kennedy.

Demi Lovato rescató en una actuación desde Los Ángeles el clásico “Lovely Day” de Bill Withers y el compositor Lin-Manuel Miranda recordó desde Nueva York, citando a Seamus Heaney en “The Cure at Troy”, que muchas veces “la justicia puede levantarse y que la esperanza y la historia riman”.

Y para amenizar más la fiesta se contó con la presencia de cantantes de reggaetón como Luis Fonsi con “Despacito” y Ozuna con “Taki Taki” llevando al “Celebrating America” los ritmos latinos que en los últimos años han conquistado el planeta.

(Fuente: EFE)

