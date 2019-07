Joven fue secuestrada al subir a un taxi y sus últimas palabras fueron: "Ayúdame. Por favor"

Síguenos en Facebook

Lamentable. La joven Daniela Ramírez Ortiz, de 18 años, jamás imaginó que subirse a un taxi saliendo de su trabajo en una pizzería terminaría costándole la vida. Ella tenía como destino encontrarse con unos amigos pero nunca llegó. El hecho ocurrió en Xochimilco, México.

Lo más triste de esta noticia es que la joven se encontraba hablando por WhatsApp con uno de sus amigos a quien le pidió ayuda y le dio a conocer sus temores.

Alrededor de la media noche, Daniela le dijo a su amigo que "creía que el taxista la quería secuestrar", ya que el conductor había toma una ruta distinta al que ella le había pedido.

Según se leen en los últimos mensajes que tuvo Daniela con su amigo, los cuales fueron difundidos en redes sociales, ella le pedía ayuda.

-Ayúdame.

-Pero, ¿cómo te ayudo, bebé? ¿Ya se paró?

-No y ya no se ve nada.

-No manches.

-Estamos por Parres, el Guarda (en la alcaldía de Tlalpan).

-¿Dónde es?

-Es pasando Topilejo. Ya pasamos el Ajusco (a aproximadamente 13 kilómetros del punto de partida de Daniela).

-Llama a una patrulla.

-¿Y qué le digo?

-Que te quieren secuestrar.

-Ayúdame. Por favor.

Desde ese intercambio de mensajes no se volvió a saber más de ella. Hasta que hace un par de días atrás la policía encontró el cuerpo de dos personas en una zona descampada en el poblado de Parres.

Si bien hasta ahora la Fiscalía no ha certificado que uno de los cuerpos sea de la víctima, los familiares de Daniela han recibido la dolorosa noticia.

Según los familiares, ellos han logrado reconocer a Daniela por las imágenes que los medios periodísticos han difundido, desde las ropas que las autoridades han encontrado al igual que la dentadura de la joven, quien siempre era atendida por un tío cercano que ejerce como odontologo.