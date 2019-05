La mujer que conoció a su madre de 103 años tras buscarla por más de medio siglo

Síguenos en Facebook

Muchas veces los hijos son separados de sus padres o dados en adopción por diferentes motivos, pero el amor que un pequeño puede sentir por su verdadera madre no tiene restricciones. Esta es la historia de Eileen Macken, quien encontró a su madre tras 81 años de estar separadas.

Eileen Macken creció en un orfanato de Bethany Home en Dublín y nunca tuvo la oportunidad de conocer a su verdadera madre hasta casi medio siglo después.

Llevada por querer saber quién era su madre, a la edad de 19 años empezó a buscarla. Ella decidió contactarse con el programa Liveline de RTÉ, una radio irlandesa, para pedir ayuda.

No fue hasta principios de este año, que una genealogista la llamó para decirle que había encontrado un rastro de su madre en Escocia.

"Cuando escuché eso, nada me detuvo hasta llegar a verla", dijo Eileen, de 81 años.

Hace un mes, Eileen Macken viajó a Escocia, donde finalmente conoció a su madre, Elizabeth, quien pronto cumplirá 104 años.

"Fui a verla y es la mujer más hermosa, tiene una encantadora familia, me dieron una gran bienvenida", dijo al programa Liveline de RTÉ.

"Llegamos y, honestamente, no he superado la aceptación que tuve. Me aceptaron y tuve una gran conversación con mi madre", contó Eileen.

"Le dije que éramos de Irlanda y ella respondió: 'Yo nací en Irlanda'. Entonces, le dije: 'Sabes que soy tu hija' y ella sólo me miró y me tomó la mano".

"Creo que ella no lo notó, pero había un vínculo muy grande entre nosotras dos. Fue fantástico", explicó.